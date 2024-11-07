中國經濟變弱 路透：川普新關稅對北京殺傷力更強

川普在競選期間曾揚言，要對中國所有進口產品課徵60%關稅。（路透）

首次上稿 00:55

更新時間 05:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年美國總統大選結果大勢底定，共和黨總統候選人川普勝出。《路透》報導，由於川普在競選期間曾揚言要對中國所有進口產品課徵60%關稅，不僅遠高於他首任任期的7.5%至25%，而且中國當前經濟也比當年更加脆弱，在川普新關稅措施打擊下，中國經濟成長將面臨重大風險。

請繼續往下閱讀...

報導說，2018年中國房市強勁，帶動了約1/4的經濟活動，這意味了高度依賴土地出售收入的地方政府財政，不會受到強烈的質疑，有助於中國吸收美國關稅的衝擊。但自2021年以來，中國房市嚴重低迷，地方政府土地出售收入大幅下降，房屋供應過剩，意味著該行業可能永遠無法重新成為中國經濟成長的驅動力。

房地產行業的低迷使，得中國地方政府背負了難以為繼的債務，儘管北京當局正在為他們提供財政援助以遏制其負債，但由於債務負擔巨大，限制了中國因應任何外部成長衝擊的能力。

國際貨幣基金（IMF）估算，到2023 年底，中國政府部門的債務總額為147兆元人民幣（台幣658.9兆元），大約是GDP（國內生產毛額）的3倍。

中國目前還面臨國內需求疲軟。由於工資和退休金過低，青年失業率居高不下，以及社會安全網薄弱，使中國家庭支出低於GDP的40%，比全球平均低約20個百分點。

北京當局可透過結構性改革，提高民眾的退休金、醫療和失業福利，以增加民眾的支出意願。但到目前為止，北京當局只將重點放在升級製造業上，並在電動車、太陽能和電池領域取得了顯著成功，但因內需不足，這些產品大量向海外傾銷，促使美國、歐洲、土耳其和其他國家徵收關稅。

房地產危機、債務負擔和消費疲軟，都加劇中國通縮的壓力。中國將資源從房地產行業轉向製造業，而非消費者的政策，加劇了工業產能過剩，導致了生產者物價指數（PPI）連續24個月萎縮。

2018年7月，川普第一輪關稅生效時，中國PPI為年4.6%。但今年9月PPI為-2.8%；同一時間，中國消費者物價指數（CPI）從2.1%降至微不足道的0.4%。

如果因為美國提高關稅，中國減少外部需求，這將加劇工業產能過剩，損害消費、企業和成長的通縮，可能會變得更加嚴重。

此外，中國在2018年還能透過人民幣貶值，來抵銷美國課徵關稅的壓力，如今人民幣已無太大貶值空間。

報導說，2019 年底，人民幣兌美元匯率較2018年初貶值約10%，當時川普政府宣布了關稅計劃，人民幣兌所有貨幣的貿易加權匯率貶值4%。凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，美國的關稅措施，使所有中國出口商品的有效關稅稅率提高了2.4個百分點，這意味著人民幣貶值足以抵銷關稅影響。

但分析師估算，這次人民幣兌美元匯率可能需要下跌18%，才能完全抵銷美國60%的關稅，這意味著人民幣兌美元匯率要貶至8.5元，這是自1990年代亞洲金融危機以來，從未見過的水準。

由於擔心資本外流，北京當局今年稍早試圖阻止人民幣貶值至7.3元以下，全面壓低人民幣兌美元匯率似乎不太可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法