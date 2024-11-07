晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國經濟變弱 路透：川普新關稅對北京殺傷力更強

2024/11/07 05:47

川普在競選期間曾揚言，要對中國所有進口產品課徵60%關稅。（路透）川普在競選期間曾揚言，要對中國所有進口產品課徵60%關稅。（路透）

首次上稿 00:55
更新時間 05:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕2024年美國總統大選結果大勢底定，共和黨總統候選人川普勝出。《路透》報導，由於川普在競選期間曾揚言要對中國所有進口產品課徵60%關稅，不僅遠高於他首任任期的7.5%至25%，而且中國當前經濟也比當年更加脆弱，在川普新關稅措施打擊下，中國經濟成長將面臨重大風險。

　報導說，2018年中國房市強勁，帶動了約1/4的經濟活動，這意味了高度依賴土地出售收入的地方政府財政，不會受到強烈的質疑，有助於中國吸收美國關稅的衝擊。但自2021年以來，中國房市嚴重低迷，地方政府土地出售收入大幅下降，房屋供應過剩，意味著該行業可能永遠無法重新成為中國經濟成長的驅動力。

　房地產行業的低迷使，得中國地方政府背負了難以為繼的債務，儘管北京當局正在為他們提供財政援助以遏制其負債，但由於債務負擔巨大，限制了中國因應任何外部成長衝擊的能力。

　國際貨幣基金（IMF）估算，到2023 年底，中國政府部門的債務總額為147兆元人民幣（台幣658.9兆元），大約是GDP（國內生產毛額）的3倍。

　中國目前還面臨國內需求疲軟。由於工資和退休金過低，青年失業率居高不下，以及社會安全網薄弱，使中國家庭支出低於GDP的40%，比全球平均低約20個百分點。

　北京當局可透過結構性改革，提高民眾的退休金、醫療和失業福利，以增加民眾的支出意願。但到目前為止，北京當局只將重點放在升級製造業上，並在電動車、太陽能和電池領域取得了顯著成功，但因內需不足，這些產品大量向海外傾銷，促使美國、歐洲、土耳其和其他國家徵收關稅。

　房地產危機、債務負擔和消費疲軟，都加劇中國通縮的壓力。中國將資源從房地產行業轉向製造業，而非消費者的政策，加劇了工業產能過剩，導致了生產者物價指數（PPI）連續24個月萎縮。

　2018年7月，川普第一輪關稅生效時，中國PPI為年4.6%。但今年9月PPI為-2.8%；同一時間，中國消費者物價指數（CPI）從2.1%降至微不足道的0.4%。

　如果因為美國提高關稅，中國減少外部需求，這將加劇工業產能過剩，損害消費、企業和成長的通縮，可能會變得更加嚴重。

　此外，中國在2018年還能透過人民幣貶值，來抵銷美國課徵關稅的壓力，如今人民幣已無太大貶值空間。

　報導說，2019 年底，人民幣兌美元匯率較2018年初貶值約10%，當時川普政府宣布了關稅計劃，人民幣兌所有貨幣的貿易加權匯率貶值4%。凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，美國的關稅措施，使所有中國出口商品的有效關稅稅率提高了2.4個百分點，這意味著人民幣貶值足以抵銷關稅影響。

　但分析師估算，這次人民幣兌美元匯率可能需要下跌18%，才能完全抵銷美國60%的關稅，這意味著人民幣兌美元匯率要貶至8.5元，這是自1990年代亞洲金融危機以來，從未見過的水準。

　由於擔心資本外流，北京當局今年稍早試圖阻止人民幣貶值至7.3元以下，全面壓低人民幣兌美元匯率似乎不太可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財