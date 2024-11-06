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佳世達：川普當選意味民心求變 全球供應鏈也會大變

2024/11/06 17:45

佳世達今日舉行法人說明會，各界聚焦美國總統大選結果對產業影響。（佳世達提供）佳世達今日舉行法人說明會，各界聚焦美國總統大選結果對產業影響。（佳世達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統大選吸引全球目光，佳世達董事長陳其宏說，川普有一個特點「很敢講」，他還有一個優點「講了就會做」，可以預期川普當選後關稅調高「供應鏈衝擊會蠻大的」。佳世達總經理黃漢州也說，川普當選代表民心求變，同時「供應鏈也將大變」，不過佳世達已做好準備，明年會有超過一半產能在越南生產，要赴美國就地供應鏈也沒有問題。

陳其宏說，4年前川普作風大家都領教過，由於共和黨主張減稅、提高關稅，在保護主義盛行下，全球供應鏈都會受到很大影響，「產業界事情會變多，本來不需要那麼多投資，現在可能必須要調整」。

佳世達早在4年前美中對峙時就已經做好佈局，包括在北越設立生產據點，隨時可以擴充規模，桃園廠也準備完善，未來桃園廠、越南廠將支援以美國為主的「G1」陣營，至於蘇州則以中國「G2」為主，不管川普怎麼「變」，佳世達已備好多套劇本因應。

黃漢州也說，川普當選代表事件民心求變，這也意味供應鏈將會大變，目前佳世達在越南廠月產出已達400K，主要以顯示器為主，銷往美國的通訊產品則已經100%在越南生產，明年將有過半產品會在越南生產。

若川普大殺四方，在各地建立關稅壁壘，非得到美國生產，佳世達目前在南加州也有生產基地、北加州也有倉庫，真要前進內陸也有可能，就看川普出什麼招。

不過黃漢州認為，也不用太悲觀，過去佳世達在明基時期也曾因政治等因素在馬來西亞、捷克、墨西哥設廠，差一點就到巴西去，時間拉長，最後還是回歸成本導向。

且川普提高關稅也有限度，否則美國百姓受得了嗎？且美國人工成本高昂，美國製造大家百姓可能也買不起。

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