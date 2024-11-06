近二次美大選後台股大盤與電子股均上漲，野村投信看好AI創新科技。（野村投信提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國大選近尾聲，野村投信表示，近二次美大選後台股大盤與電子股均上漲，而本周仍是美股及台股財報高峰，牽動科技股波動，不過低接買盤積極，台股偏多格局仍在，展望後市，短線觀察半導體、AI供應鏈相關指標股營運展望仍佳，預料AI創新科技向上動能與爆發力最強。

00935野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君分析，根據統計，近10年遇到的兩次美國總統大選，過程都會對台灣金融市場帶來不小的起伏，然選後無論60或120個交易日，台股均以上漲作收。

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她指出，以加權指數為例，上述兩個期間平均表現分別上漲13.76%與21.03%，表現不俗；若觀察佔權值大宗的電子指數，上述期間平均報酬分別為18.14%與22.59%，更勝大盤；而若進一步聚焦創新科技相關族群00935 ETF追蹤指數「臺灣創新科技指數」表現則更為亮眼，上述兩個期間平均表現分別為21.32%與25.30%，創新科技題材展現選後新氣象、爆發力傲視群雄。

野村投信認為，無論新政府政策如何，當前全球AI浪潮方興未艾，全球對AI等創新科技的需求皆呈現爆發式成長，且除半導體等上游硬體產業外，接下來商機應用料將擴及至更多產業與族群，因此想參與科技股長期向上成長潛力的投資人，不妨視己身風險承受度，逢低布局創新科技，以期在盤勢回升時讓整體投資組合更具爆發力。

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