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輝達要100億度綠電是假消息 郭智輝證實：某廠商企圖炒股票

2024/11/06 16:47

謠言傳出輝達對台灣提出綠電100億度的採購需求，作為在台投資落地的條件。經濟部長郭智輝澄清，該消息是某廠商企圖炒股謀利所放出的「假命題、假訊息」。（圖取自國會）謠言傳出輝達對台灣提出綠電100億度的採購需求，作為在台投資落地的條件。經濟部長郭智輝澄清，該消息是某廠商企圖炒股謀利所放出的「假命題、假訊息」。（圖取自國會）

〔記者廖家寧／台北報導〕謠言傳出輝達對台灣提出綠電100億度的採購需求，作為在台投資落地的條件。經濟部長郭智輝多次澄清，今更直接指出，該消息是「假命題、假訊息」，是某廠商企圖炒股票放出的假消息，事實上經過經濟部直接與輝達確認後，確定輝達並無開出這樣的條件。

對此，民進黨籍立委賴瑞隆質詢指出，輝達100億度綠電的在台落地條件既然是假命題，為何經濟部在謠言炒作長達6天後才能確認事實？

對此，郭智輝緩頰說，錯不能歸在提質詢的立委（民眾黨籍立委張啟楷），事實上100度綠電傳聞，「是某廠商為了炒作股票，所發佈的訊息」。

郭智輝也強調，經濟部與要與台灣合作的國際知名大廠都有密切聯繫，只是在假設性的問題上回答該立委。

賴瑞隆強調，既然已經釐清問題是某廠商企圖炒作股價，立委透過詢答還配合炒作，作為監督執政的立法委員缺乏查證，已經很不洽當，立委過失是一回事，但作為經濟部的首長，郭智輝在不確定的情況下給予高度敏感性的議題答覆，間接助長某不肖廠商的炒股操作，也不洽當。

賴瑞隆提醒，即使經濟部事後查證與澄清，但假消息的炒作目的已渲染開，已經造成影響，作為部長，應在詢答的第一時間應該更謹慎，更有所保留。

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