正德前3季EPS 1.51元 看好第4季、明年市場表現

正德前三季EPS 1.51元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航商正德 （2641） 第三季單季合併營收4.26億元，季增8.17%，年增21.83％，創下同期最佳，稅後淨利1.87億元，季成長59.9%，成長主要是汰舊換新出售1艘船舶，每股稅後純益（EPS）0.6元。前三季合併營收12.10億元，年增28.48％，創下同期最佳，稅後淨利4.57億元，年增67.40％，每股稅後純益（EPS）達1.51元。

正德指出，在第四季旺季需求來臨及政策刺激下，預期將推動乾散貨運輸需求，此外，中國9月下旬提出雙率雙降政策及由於中國房地產問題導致鐵礦砂運輸需求降低，中國計劃推出總額2兆元人民幣的財政刺激措施，用於促進國內消費和地方政府發展，中國刺激經濟將推動進口煤炭和鐵礦石等原物料以振興房市等政策，加上第四季為傳統煤礦及鐵礦砂出貨旺季，進而推升運價上揚。

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展望2025年，正德指出，看好中國救市計畫，已經開始帶動原物料上漲，加上降息、降準等政策，驅動製造業、房市、鋼鐵業需求回溫，及在目前新船供應不及且等待期相當長的情況下，預期明年運力供給僅會有小幅度成長，對整體市場景氣與企業都有顯著幫助。

船隊規畫方面，正德2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），截至2024年9月底已全部接船完成加入營運認列收入，6艘新造船皆已與租家簽訂3-5年穩定租約，平均毛利率可達45%以上，正德4月董事會決議再訂造4艘6.35萬噸輕便極限型（Supramax）散裝船，以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織（IMO）對氮氧化物（Nox）排放的第三級要求，此為爭取造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠2027年才有空檔的情況下，明（2025）年就能開始交船，且已原則洽妥國際航商之長期租約。

正德今年前三季出售2艘船舶，2艘新建造船舶交付，截至目前為止，正德船隊達到18艘。

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