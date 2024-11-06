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名師解盤》吳裕良：美選不確定性即將消除 期待美台財報帶動多頭續攻

2024/11/06 15:16

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良 

總經方面，近期美國和台灣皆公布第三季GDP數據。美國年化季增率2.8%，民間消費季增率3.7%，由前季季增2.8%加速，主要由商品支出成長帶動，而服務支出持續季增。民間投資持續成長，商業設備投資上升，反映AI相關業務帶動投資增加。台灣主計總處公布台灣GDP成長率概估值為3.97%，受惠AI拉貨動能強勁且半導體需求回溫，出口金額1,241.3億美元，為歷年單季次高，優於預期。國內半導體供應鏈持續擴增高階產能，農工原料、資本設備進口皆呈雙位數成長；台灣目前就業市場穩健，民間消費實質成長1.92%，往長期趨勢2%靠攏。整體而言，美國和台灣基本面數據皆穩健增長。

今日台股主要由權值電子股上漲帶動，沉寂較久的IC設計族群回暖， AI伺服器相關概念股亦有表現，GB200晶片開始陸續出貨。目前加權指數已站穩季線，今日並已站上月線，收盤加權指數上漲110.59點，收在23,217.38點，成交量3977.1億。

今日美國總統大選結果有望出爐，選舉不確定性消除，股市回歸基本面。近期美國和台灣皆開始公布季度財報，根據FactSet數據，在已公布業績的標普500成份公司中，70%業績是優於預期。11月GPU相關公司依然是未來市場高度關注的焦點，短線股價表現較容易隨基本面和展望預期波動。10月整體外資買超上市櫃股票413.37億元，外資已呈現淨買入，終止連3月賣超。預期第四季在選舉不確定性淡化，基本面上搭配AI新產品出貨、半導體先進製程和封裝需求持續，指數仍有機會挑戰前高。電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星;傳產的部分看好，電力、生技醫療和機器人概念股，建議投資人可利用Q4布局明年中期看好的趨勢股。

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