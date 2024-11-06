馬斯克發在白宫辦公室抱水槽梗圖 暗示川普勝選已成定局。（圖擷取自馬斯克X帳號）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選持續開票中，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）目前暫時以247張選舉人票，領先對手、民主黨賀錦麗（Kamala Harris）。科技富豪馬斯克（Elon Musk）今（6日）稍早在社群平台X發他在白宫辦公室抱著水槽的梗圖，暗示川普勝選已成定局。

綜合媒體報導，美國總統大選採用選舉人團（Electoral College）的間接選舉制度，而非公民普選，亦即由各州選舉人團依照民眾投票結果，除了內布拉斯加和緬因這兩州的部分選舉人票是按「國會選區」來分配，其他各州理論上均採「勝者全拿制」，也就是贏得普選票的候選人拿下該州所有選舉人票。美國總統大選總共有538張選舉人票，因此任一總統候選人獲得270票即代表過半。

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根據《美聯社》報導，目前已有41州結果出爐，川普已拿下247張選舉人票，暫時領先賀錦麗的214張選舉人票。

鑑於川普當選機率上升，馬斯克今稍早在社群平台X其抱著水槽在白宫辦公室的梗圖，稱「好好琢磨這件事！（let that sink in）」，暗示川普勝選已成定局。

「let that sink in」是英文口語表達慣用语，意思是逐漸理解、充分意識到，同時也是網路迷因（Internet meme），而馬斯克手拿的水槽英文正是sink。早前馬斯克收購Twitter（X前身）時，也曾用過類似梗圖。

馬斯克發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「今晚是傳奇」、「你拯救了美國。謝謝。」、「政府即將被解僱」等，馬斯克的發文，也吸引川普留言表示「我們回來了！」

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