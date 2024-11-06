高雄發行綠色債券獲獎 未來將發行社會責任債券

高市財政局去年底發行全國第一個政府綠色債券。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市財政局去年底發行全國第一個政府綠色債券，獲得天下雜誌的「2024天下城市治理卓越獎」；高市財政局長陳勇勝表示，未來也將規劃發行社會責任債券。

高市財政局去年底發行全國第一個政府綠色債券，由8家投資機構得標，總計發行20億元，利率1.27％，利息節省幅度達30%。

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天下雜誌今天（6日）公布「2024天下城市治理卓越獎」得主，高市財政局提案「從綠債走向淨零城市」，在全國22縣市政府近200件提案脫穎而出，獲得經濟成長組開創獎，肯定高雄市落實淨零城市的努力。

高雄市財政局長陳勇勝感謝市議會支持，率先全國通過乙類公債發行自治條例，讓首檔政府綠債得以順利發行。近年來國內外升息環境下，市府善用債券利率固定特性，不增加債務，大幅節省利息支出，統計自2020年陳其邁市長上任後，截至今年共發行公債及綠債889億元，累計節省利息20億元。

陳勇勝指出，為擴大推動綠色金融及利息節省效益，今年已再向證券櫃買中心申請獲准發行135億元政府綠債，未來也將規劃發行社會責任債券，讓民間企業與政府共同為環境永續努力。

社會責任債券是指債券募集的資金，全部用於社會效益投資計畫。發行人所發行之債券，依據櫃買中心「永續發展債券作業要點」規定，取具社會責任債券資格認可，並申請債券為櫃檯買賣，即為社會責任債券。

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