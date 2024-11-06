Fitwel健康建築認證到南臺灣 頒發兩個最高三星認證

美國健康認證領導機構總裁暨執行長Joanna Frank（左）來台頒發三星認證給城安建設董事長洪健溥。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕住宅不單只是空間大小需求，更需要健康認證，由美國疾病控制與預防中心（CDC）和聯邦總務署（GSA）聯合推動的Fitwel健康建築認證，今日到南臺灣頒發全球最高的三星認證給台南、高雄的各一個建案。

Fitwel亞洲技術委員、綠矩整合總經理黃家明指出，該健康認證有12大評估指標，包括選址、周邊健身機會可及性、戶外活動空間、出入口與及地面層、樓梯、室內環境、居住空間、共享空間、飲水供應、備餐區與生鮮超市、自動販賣機與點心吧、緊急情況應變。

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透過12大指標來達成七大健康願景，主要有增加運動機會、促進居住者安全、減少慢性疾病發病率、支持弱勢群體的社會平等、增加居住者的幸福感、提升周邊社區健康、增加健康飲食的機會。

獲得南臺灣三星認證的建案是高雄文化中心案「新文化城安」與南科善化市中心案「明日新城安」，推出兩建案的建商、城安建設董事長洪健溥指出，向來堅持換不掉的要用更好，像是建材、防水等各方面。

信用管制讓自助民眾考慮期拉更長

至於，對於近期的房貸緊縮以及央行第7波信用管制，他則認為，的確有影響，尤其自家建案主要是是賣給自住民眾，考慮時間拉得更長。

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