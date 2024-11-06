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美股將迎「解脫式上漲」！大小摩齊喊：只要有人贏

2024/11/06 14:35

美股將迎「解脫式上漲」！大小摩齊喊，只要有人贏（美聯社）美股將迎「解脫式上漲」！大小摩齊喊，只要有人贏（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國大選結果即將揭曉，摩根士丹利與摩根大通一致認為，在總統人選確定後，美股將掀起年底搶購熱潮。

外媒報導，越來越多的華爾街策略師預測，美國總統大選的結果將為美股反彈至2024年底奠定基礎，儘管標普500今年的漲幅已經高達21%。

摩根士丹利分析師威爾遜（Mike Wilson）和摩根大通分析師拉科斯-布賈斯（Dubravko Lakos-Bujasa）齊聲表示，一旦有候選人宣佈獲勝，美股將會走高。

據德意志銀行稱，今年流入美股的資金一直很強勁，大約有5000億美元，這與前幾年形成了鮮明對比，因為前幾年只有在大選之後才會有資金流入。

年底反彈的呼聲有其歷史原因，因為年底往往是美股季節性走強的時期。

威爾遜認為，大選可能會成為1個「清算事件」，掀起年底搶購股票的熱潮，他認為，在年底前，標普500指數有望達到6100點，與週二收盤價5782.76點相比，漲幅約為5.5%。

布賈斯亦表示，一旦總統大選揭曉，股票市場在12月份之前的走勢都會很穩健，他預計，在經濟和企業盈利保持彈性之際，投資者的信心將增強，波動性將降低，從而促使投資者解除對沖，重新關注聯準會，這種組合將推動經濟進一步上漲。

傑富瑞策略師格林鮑姆（Andrew Greenebaum）表示，如果市場在選舉日之前的1週內上漲，那麼股市在選舉日之後的1個月內往往會下跌。然而，如果標普500指數在選舉日之前表現疲軟，則選舉日之後將表現最好，到年底平均漲幅約為4%，上週，標普500指數下跌了1.4%。

分析師們認為，隨著信心的建立，小型股會帶來機會，在總統選舉結束後，這些股票的表現會優於標普500指數。

根據1980年以來的數據，在非衰退選舉年，羅素2000指數在大選後的8週左右平均回報率為7%。

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