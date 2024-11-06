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美國總統大選開票起跑 投信：選後市場「3大不變」

2024/11/06 13:43

美國總統大選開票起跑，凱基投信表示，選後市場「3大不變」。（業者提供）美國總統大選開票起跑，凱基投信表示，選後市場「3大不變」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2024美國總統大選正開票中，直至選前封關民調仍呈五五波，投資人擔憂選舉結果將牽動未來新任執政者的政策推動方向，投信業者認為，無論最後誰當選，目前美國總體環境的「3大現況」短期內難以改變，將成為長期主導市場走勢的關鍵，投資人與其過度聚焦大選造成的短期市場擾動，不如及早擬定長期投資策略。

凱基投信指出，川普與賀錦麗2人的政策差異頗大，但回顧歷史與當前的總體環境，3件事是無論何人當選，都將成為長期主導市場走勢的關鍵，第1是無論誰當選，美股續揚機率高、第2，無論誰當選，美國財政紀律持續惡化，第3、無論誰當選，都須留意通膨復燃的風險。

凱基投信分析，無論是誰當選，美國政府支出在未來都會持續擴大，而政府支出也正好是過去推高美國通膨的主要來源之一。若未來通膨的下降趨勢不如預期，加上美國近年風險資產膨脹導致「富人更富」的消費力道支撐美國經濟，聯準會未來的降息規劃可能調整，也進一步提高了公債殖利率再次走高的風險。

在此狀況下，投信業者提出３大投資建議，投資人可採取維持「股優於債」的資產配置，其次，債券聚焦「票息+短中天期」，留意長債風險，第3、股票核心配置採取「美股+台股」，債券聚焦中段信用債。投信業者表示，預期在美國經濟軟著陸的前提下，無論何人當選，受惠AI成長趨勢的美國科技巨頭與台股AI產業鏈，仍為長期投資的布局主軸。

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