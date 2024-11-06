美債殖利率升至4.4％ 賓大 : 若川普全勝 利率恐飆升

隨著交易員押注川普即將勝選，美債殖利率率也在攀升。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選持續開票中，目前川普領先賀錦麗，隨著交易員押注川普即將勝選，美債殖利率也在攀升至4.4%以上。據報導，賓州大學華頓商學院金融學教授傑里米·西格爾（Jeremy Siegel ）指出，如果共和黨橫掃眾議院、參議院和總統職位，恐引發利率飆升。

數據顯示，截至目前10年期美債殖利率上漲15個基點至約4.44%，創7月2日以來最高。

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沃爾夫研究公司首席經濟學家史蒂芬妮（Stephanie Roth）稱，如果川普獲勝，美債殖利率預計將接近4.5%，如果賀錦麗獲勝，該殖利率預計將下降至4%。

華爾街認為，倘若川普重返白宮，債券殖利率可能會大幅上漲，而共和黨大獲全勝，控制國會和白宮，債券殖利率可能會飆升，主要原因是因共和黨可能實施減稅和大幅關稅，而這些舉措可能會擴大財政赤字，並重新引發通膨。

報導指出，川普和賀錦麗都未在競選過程中「真正承諾」財政紀律，這引發了人們的擔憂，即隨著政府被迫發行越來越多的債務來為其不斷膨脹的支出提供資金，投資者將要求更高的殖利率以換取持有美債。

自9月16日聯準會降息50個基點以來，10年期公債殖利率已飆升超過70多個基點。

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