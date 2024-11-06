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英國經貿官員低調來台 與我方貿易談判6日落幕

2024/11/06 12:53

圖為台英雙方於去年11月簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP）時的合影。（資料照，行政院經貿辦提供）圖為台英雙方於去年11月簽署提升貿易夥伴關係協議（ETP）時的合影。（資料照，行政院經貿辦提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台英雙方於去年11月8日簽署「提升貿易夥伴關係協議（ETP）」後，去年底在英國舉行ETP第一次個別領域諮商會議，而本月4日至6日在台北舉行貿易會談，就數位貿易、投資、再生能源等 3 項領域進行討論，不過，來台的英國財經官員相當低調，不願曝光。

根據「日經亞洲」報導，英國是第一個與台灣簽署貿易協議的歐洲國家，英國政府官員4日已抵達台北，與台灣政府進行下一輪貿易談判。不過，對於英國來台經貿官員的人數與層級，行政院經貿辦官員並不願透露，僅表示，從去年底至今已開過多次的視訊會議，此次為技術階層的交換意見。

行政院經貿辦指出，接續去年11月簽署ETP架構協議後，雙方就數位貿易、投資、再生能源與淨零排放等 3 項領域進行討論。雙方討論的重點，其目的是為了雙方業者打造公平及具包容性的投資環境及數位市場，鼓勵雙方企業重視環境、永續、企業社會責任等議題。

經貿辦說明，台英雙方將共同促進中小企業、婦女與社會弱勢族群能運用數位工具，強化競爭優勢，參與國外市場拓銷。同時協助業者掌握綠色貿易的趨勢及商機，推動潔淨能源轉型及發展綠色產業，雙方將透過貿易推動去碳化及潔淨能源轉型，達成雙方因應氣候變遷、淨零排放及確保能源安全的目標。

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