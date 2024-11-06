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劣質品狂輸入！越南慘淪中國電商「垃圾場」

2024/11/06 13:02

中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場，引來越南國會代表關切。（資料照，彭博）中國電商巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場，引來越南國會代表關切。（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國電商大舉進入越南，尤其巨頭「拼多多」旗下跨境購物平台Temu近日以低價策略搶攻越南市場，引來越南國會代表關切，憂心越南成為「廉價商品的垃圾場」，並危及本土企業的生存。

根據《越南民智報》（Dan Tri）報導，越南國會代表、越南國會國防安全委員會常務委員鄭春安（Trinh XuanAn）表示，Temu有助越南電商市場多元化，但問題在於是否遵守越南法律，以及商品的品質與來源為何？

鄭春安強調，應立即對Temu課稅，即使是價格低至20至50萬越南盾（約新台幣207至519元）的商品也應納稅。政府相關部門必須確保商品品質和來源，避免消費者購買仿冒劣質產品，尤其是不得讓市場成為「廉價商品的垃圾場」。

越南電商市場規模預計今年將達到238億美元（約新台幣7545億元），且未來每年以12.6%的速度成長。為了搶奪龐大電商商機，中國各個電商平台如拼多多（Temu）和希音（Shein）等，紛紛湧進越南，雖然讓越南消費者有便宜的商品可以買而開心，但越南商家卻擔憂長期下來此狀況會重創本土產業，並呼籲政府立法管制。

越南國會國防安全委員會常務委員鄭春安針對此事回應，越南國會正在審議修訂「增值稅法」，其中包括對電子商務、跨境交易以及100萬越南盾（約新台幣1039元）
以下的低價商品規定。「徵稅不僅有助增加國庫收入，還能控管商品來源、資金流向，避免本土產業受創過度嚴重。」

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