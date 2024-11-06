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離職還要貪！中國國開行前副行長周清玉一審被判15年

2024/11/06 14:23

中國國家開發銀行前副行長周清玉涉嫌受賄逾6843萬元人民幣，一審被判處有期徒刑15年。（圖擷自微博）中國國家開發銀行前副行長周清玉涉嫌受賄逾6843萬元人民幣，一審被判處有期徒刑15年。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家開發銀行前副行長周清玉涉嫌受賄逾6843萬元人民幣（約新台幣3.06億元），一審被判處有期徒刑15年。

中國「最高人民法院」發布消息，吉林省長春市中級人民法院5日一審公開宣判周清玉受賄、利用影響力受賄一案，對周清玉以受賄罪判處有期徒刑15年，並處罰金500萬元（約新台幣2242萬元）；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑3年，並處罰金20萬元（約新台幣89萬元）。決定執行有期徒刑15年，處罰金520萬元（約新台幣2332萬元），並對查封、扣押、凍結在案的犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

周清玉被指在2013年至2023年，利用擔任中國國家開發銀行黨委委員、紀委書記、副行長等職務上的便利以及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目承攬、企業經營、人事安排等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計6743萬餘元（約新台幣3.02億元）。

通報稱，2022年10月至2023年3月，周清玉離職後仍利用原擔任國家開發銀行黨委委員、副行長職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程項目承攬事項上謀取不正當利益，非法收受100萬元（約新台幣448萬元）。

長春市中級人民法院認為，周清玉的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪。周清玉受賄數額巨大、利用影響力受賄數額巨大，均應依法懲處。鑑於周清玉到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，其利用影響力受賄罪構成自首；揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

公開資料顯示，今年62歲的周清玉曾在2002年至2011年擔任中國農業銀行貴州分行行長、農業信貸部總經理、股份制改革領導小組辦公室常務副主任、三農業務總監等職。

2011年，周清玉進入中國國家開發銀行，出任紀委書記，2015年擔任中央第三巡視組副組長，參與中央巡視工作。2016年起，周清玉出任中國國家開發銀行黨委委員、副行長等職。

周清玉原本在去年9月退休，卻被中國國家開發銀行免職。2023年5月，周清玉官宣被查，同年11月被通報開除中共黨籍。

中共中央紀委國家監委網站當時通報稱，「周清玉大肆濫用監督執紀權，搞迷信活動，私藏、閱看有嚴重政治問題的書刊；搞權色、錢色交易；違規干預插手貸款發放工作，私自留存涉密文件等」。

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