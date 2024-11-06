焦點股》撼訊：幣圈歡聲雷動 直奔漲停

隨著美國總統大選開票作業持續進行，共和黨後選人川普氣勢高昂，帶動加密貨幣市場歡聲雷動。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕隨著美國總統大選開票作業持續進行，共和黨後選人川普氣勢高昂，帶動加密貨幣市場歡聲雷動，二線板卡廠股價也水漲船高，撼訊（6150）盤中亮起紅燈，上午11時15分暫報漲停價79.2元，成交量2049張，尚有超過6700張漲停委買單尚未成交。

此外，同一時間包括承啟（2415）、青雲（5386）股價漲幅也都超過5%，麗臺（2465）更無懼大股東美超微（Supermicro）集團陷入假財報以及被輝達（NVIDIA）轉單的傳言影響，漲幅達到4%以上；唯獨映泰（2399）仍未走出「沒有矽光子」的陰霾，下跌1.26%。

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法人認為，隨著英特爾發布本季新一代Arrow Lake處理器，以及輝達明年首季釋出RTX 50系列顯卡，可望引爆終端市場舖貨需求，二線板卡廠需要時間觀察AI PC與新事業發展進度，預估明年的營運情況將會有較大起色。

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