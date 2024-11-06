美大選開票川普領先、美元急拉，台幣貶破32元關卡（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕美大選陸續開票，川普暫時領先賀錦麗，使美元指數一度衝破105大關，非美貨幣承壓紛紛走貶，新台幣兌美元匯率早盤重挫逾1角，再度貶破32元整數關卡，中午暫時收在32.104元、貶值1.36角，台北外匯經紀公司成交量9.49億美元。

台股再度開低走高，目前大盤指數急拉逾200點，呈現股匯雙漲態勢。

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11月5為美國總統選舉投票日，據《CNN》報導，最新開票進度顯示，共和黨候選人、前總統川普已經拿下肯塔基州、印第安納州、西維吉尼亞州，民主黨候選人、現任副總統賀錦麗則攻下佛蒙特州。

市場普遍認為，若川普當選，其關稅與稅負政策可能刺激通膨、使利率維持在高檔，這也是最近這段時間公債殖利與美元強勁演出原因之一。

根據推估，選舉結果最快在台灣時間6日下午就能揭曉，但如果「搖擺州」選情膠著，最終選舉結果可能會拖上幾天。

由於目前開出的票數顯示川普遙遙領先，美元指數出現激情演出，一度升破105關卡，創近4個月新高，主要亞幣則是全面重挫，其中，日圓重貶逾1.8%，再度貶破154兑1美元、人民幣離岸價從7.08兑1美元重摔破7.16。

新台幣匯率今早以31.99元、貶2.2分開出，隨即貶破32元關卡，目前也貶逾1角，最低見32.112元，惟央行坐鎮穩匯，波動幅度較其他亞幣小。

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