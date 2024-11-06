焦點股》新唐：輝達訂單未到手 失望賣壓灌頂

新唐在法說會後走弱。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕MCU（微控制器）廠新唐（4919）先前因客戶特斯拉股價大漲、加上傳出新唐的BMC（遠端伺服器控制晶片）有望打入輝達GB200供應鏈，股價出現一波急漲，不過新唐昨日召開法說會，因本季營運進入淡季，公司保守看待本季表現，至於BMC正與CSP（雲端服務供應商）客戶有多項專案進行中，目前仍在驗證中。

新唐因本季展望不佳，早盤股價一度跌近6%，截至10:30分左右，新唐股價下跌4.06%，暫報92.2元，成交量逾1.3萬張。

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今年因車用產品線表現不佳，使新唐營收陷入衰退，累積前9月合併營收年減8.28%，新唐表示，中國車市現階段已好轉，但其餘地區車用市場尚在調整中，期待車用市場需求明年年初起逐漸恢復。

市場關注BMC產品線發展，新唐表示，今年上半年BMC出貨因客戶強力拉貨，出現較明顯成長，但下半年拉貨力道放緩，目前正與CSP客戶洽談新的合作專案，正在驗證中，對於明年BMC出貨抱持樂觀態度。

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