別怕！高盛喊：大選後美股「轉熊」機率不到2成

高盛喊表示，大選後美股「轉熊」機率不到2成（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國大選陸續開票，依目前開票結果，川普領先賀錦麗，美債殖利率應聲上漲至4.4%，不過，高盛表示，美國經濟健康，有助於消化較高的債券值利率，預估選後美股下跌超過20%（即熊市）的機率不到2成。

外媒報導，高盛表示，雖然投資者可能對與選舉相關的波動感到緊張，但市場狀況良好，可以避免在投票後急劇跌入熊市區域。

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高盛分析師認為，美股下跌超過20%（即熊市）的可能性只有18%，因健康的經濟持續，有助於推動今年股市走高。

分析師在報告中寫道，儘管最近宏觀數據疲軟（部分原因是上個月的罷工和颶風），但對股市友好的美國宏觀背景，應該會限制熊市的風險。

高盛表示，即使債券殖利率在大選後大幅上升，只要股票受到更好的經濟增長的推動，美股應該能夠消化更高的債券殖利率。

分析師和經濟學家普遍認為，如果川普獲勝，債券殖利率可能會進一步抬升，這對股市來說是一個不利因素，因他提出的全面徵收關稅和大規模驅逐移民出境的建議可能會導致通膨，並可能使聯準會更難繼續放鬆貨幣政策。

另一方面，分析師表示，如果賀錦麗在國會分裂的情況下獲勝，則可能會導致債券殖利率下降。

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