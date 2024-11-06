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中菲行10月營收創24個月新高

2024/11/06 10:43

中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）中菲行空運總裁邱鈞榮。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行 （5609） 10月營收27.47億元，較去年同期增加41.2%，較上個月成長4.5%，貨運量較去年同期成長30%，創今年新高，也創下自疫情結束後的24個月新高，累計1月至10月營收223.99億元，較去年同期成長27.2%。

中菲行指出，10月空運市場方面，人工智慧及智能運算相關產品及海運轉空運，持續帶動需求，海運市場在美國東海岸與墨西哥灣沿岸罷工比預期提早結束，罷工造成的港口貨物積壓能夠迅速清除，船公司大幅減少空班的班次，運價因而上調，根據海運諮詢機構（Drewry）10月 18 日發表的每週分析指出，在原定的 692個航班中， 取消70 個航班，取消率為 10%，各航道都有相當可觀的取消率，跨太平洋東行（TPEB）航線取消率為 61%，歐洲西行取消率為 24%，跨大西洋西行航線取消率為14%，除了這些航班縮減之外，船公司也從11月1日起實施通用費率增加（GRI），導致跨太平洋東行（TPEB）的費率調漲超過18%，歐洲/地中海西行航線的費率調漲超過40%。

中菲行表示，受惠多元產品包括中歐鐵路，海空聯運，包機以滿足客戶需求，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，營收可以持續成長，再創24個月新高。

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