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美國人最愛的前13款車揭曉 Toyota直接霸榜！

2024/11/06 12:46

iSeeCars分析數據，得出被原車主保留15年或以上的前13款熱門車型，當中有7款車型屬於豐田，比其它任何品牌都多。圖為2014年Toyota Highlander Hybrid。（法新社）iSeeCars分析數據，得出被原車主保留15年或以上的前13款熱門車型，當中有7款車型屬於豐田，比其它任何品牌都多。圖為2014年Toyota Highlander Hybrid。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕要定義對汽車的「喜愛」並不容易，美國汽車市調機構《iSeeCars》日前進行分析，將「持有15年或以上」作為標準，列出了美國人最喜愛的汽車車款和品牌，結果發現，豐田（Toyota）占據了主導地位，不只囊括前5款車型，也是最受喜愛的品牌。

iSeeCars的最新研究，分析了在2024年1月至9月期間所賣出，且是1981至2009年車型的92.9萬輛汽車，這代表它們至少被原車主保留15年或更久的時間。由於iSeeCars先前研究發現，新車的平均擁有時間約為8年，因此原車主保留自己買的新車15年或以上，可顯示出他們對車款的熱愛程度，也可以說明他們對自己的車相當滿意。

iSeeCars分析數據，得出被原車主保留15年或以上的前13款熱門車型，當中有7款車型屬於豐田，比其它任何品牌都多，前5名更全被豐田拿下，最受歡迎的是Toyota Highlander Hybrid，有7%車主保留15年以上，其次是Toyota Camry Hybrid，比例也高達6.9%，再來依序是Toyota Highlander（6.6%）、Toyota Tacoma（6.4%）以及
Toyota Prius（6.3%）。

再來為Honda CR-V（6.3%）、Ford Escape Hybrid（6.3%）、Toyota RAV4（6.2%）、Lexus IS 350（5.8%）、Nissan Versa（5.7%）、Toyota Tundra（5.5%）、Honda Ridgeline（5.5%）、Subaru Forester（5.5%）。

在汽車品牌上，豐田也成為美國人最喜愛的汽車品牌，保留豐田車15年以上車主比例最高，達到5.6%，其次為本田（Honda）的5.3%，以及凌志（Lexus）的4.4%、馬自達（Mazda）4.3%、現代汽車（Hyundai）的4.2%，以及速霸陸（Subaru）的4.1%。

iSeeCars執行分析師布勞爾（Karl Brauer）指出，如果要擁有一輛汽車 15 年或更長時間，需要可靠性、實用性和燃油效率，這都是這些汽車所具備的特性。

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