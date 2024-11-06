焦點股》華擎：傳輝達轉單？明年展望正向

和碩（4938）集團轉投資主板廠華擎（3515）旗下伺服器業務動能回溫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）集團轉投資主板廠華擎（3515）旗下伺服器業務動能回溫，加上其他既有產品線需求成長，助攻前3季每股盈餘（EPS）達7.2元、年增48.45%，明年展望優於今年，帶動今日盤中股價上揚並站上所有均線，截至上午9時23分暫報222元，漲幅4.96%，成交量逾900張。

華擎目前伺服器業務主力客戶為第二級、第三級的雲端服務供應商（Tier 2、3 CSP），由於下半年通用型伺服器持續存在換機需求，在手訂單已接至年底，第4季也有些許AI機種貢獻營運成長，整體伺服器業績佔比可望超越3成。

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觀察華擎主板、顯卡產品持續佔整體營收6成以上，由於超微（AMD）、英特爾（Intel）陸續從下半年推出新品，有機會提升華擎平均產品售價，隨著電競市場穩健成長，第4季表現可期，此外，利基型工業電腦、主板今年三率皆可望年增雙位數百分比。

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