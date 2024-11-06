晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美議員麥考爾：中芯國際違規壯大晶片業 美國需大力打擊

2024/11/06 10:08

美議員麥考爾指責，中芯國際違規壯大晶片業，要求拜登政府需大力打擊（路透）美議員麥考爾指責，中芯國際違規壯大晶片業，要求拜登政府需大力打擊（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國眾議院外交委會共和黨籍主席麥考爾（Michael McCaul）指控拜登政府，未能採取足夠措施，阻止中芯國際提供華為晶片，藉此壯大中國的晶片製造業與軍事工業複合體，要求拜登政府對其所有設施及其帳目進行全面審核，加大力度打擊。

路透社報導，麥考爾籲請美國商務部官員走訪中芯國際的設施，檢查其是否非法為華為生產晶片。

麥考爾寫信給美國商務部工業暨安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，如果中國不願意立即同意「對中芯國際所有設施及其帳簿進行全面審計」，工業暨安全局應暫停中芯國際所有現持之許可。

麥考爾指出，華為智慧型手機中的先進晶片以及預計為華為生產的逾100萬個人工智慧（AI）處理器，皆是中芯國際違規的「鐵證」，且可能幫助中國在AI領域超越美國。

美國商務部表示，已收到麥考爾信函，並將透過「適當管道」回應。中芯國際與華為均未立即回應置評請求。

中國駐華盛頓大使館在聲明中表示，「美國某些政治人物過度解讀國家安全概念」，將「科學技術與經貿問題政治化」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財