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美總統大選民調 51％民眾最擔心住房成本

2024/11/06 10:49

民調顯示，這次美國總統大選中，民主和經濟是選民首要考量的議題。（美聯社）民調顯示，這次美國總統大選中，民主和經濟是選民首要考量的議題。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選週二（5日）正式登場，全球持續關注各州的開票結果，外媒公佈的調查顯示，在本屆大選中，決定候選人時，民主和經濟是選民首要考量的議題。

包括《美國國家廣播公司》（NBC）、《福斯新聞》、《美國有線電視新聞網》（CNN）在內的網路聯盟調查顯示，大約35％的選民表示，民主是首要關注議題，31％的選民認為經濟最為重要，14％的選民關注墮胎權，11％的選民首要關注移民。

在經濟方面，48％的受訪選民表示，自己非常擔心天然氣成本，51％的首民擔心住房成本。只有26％的選民表示，對於前景感到樂觀獲滿意，高達72％的選民不滿意或是憤怒，即將卸任的總統拜登支持率則為41％。

這次調查首度深入了解美國史上最混亂的選舉之一進行期間，選民實際上的看法，過去數週的民調顯示，這場陷入僵局的競選，不到最後一刻恐怕都無法知道結果。

美股4大指數週二（5日）收盤齊揚，美國公債漲跌互現，美元在對經濟產生深遠影響的選舉計票前最後1個交易日下跌。

財政政策方面，共和黨總統候選人川普預計將延續即將到期的減稅政策，降低企業稅率並對美國盟友和對手徵收廣泛的關稅。經濟學家警告，這些政策可能導致國家債務激增、提高消費者物價、顛覆供應鏈、轉移或減少貿易流量，川普反駁了這一說法。

民主黨總統候選人賀錦麗則試圖透過承諾採取措施來支持勞工家庭，例如為父母和首次購屋者提供援助，以及為小型企業提供稅收底面，進而削弱川普在經濟上的優勢。不過，賀錦麗同時也尋求提高企業稅，並對富人徵稅。

兩黨候選人預計將在7大關鍵搖擺州決勝負，包括威斯康辛州、密西根州、賓州、北卡羅萊納州、喬治亞州、亞利桑那州和內華達州。

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