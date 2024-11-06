史上最貴的美國大選！彭博：兩黨花費金額近5100億

2024年美國大選成為美國政治史上最昂貴的選舉。（歐新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年美國大選競爭激烈，法新社報導，追蹤美國政壇經費的非營利組織「公開秘密」（OpenSecrets）指出，2024年的選舉支出含國會競選在內，預計達159億美元（約新台幣5088億元），不僅超越2020年的151億美元，更是2016年65億美元的兩倍多。

據報導，約有1.1萬個政治團體捐贈了147億美元（約新台幣4712億元）投入2024年美國總統大選，這些選舉支出包括組成競選團隊、籌備競選活動、分析數據、刊登廣告等，全部都是大筆開銷。

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非營利網站Open Secrets預測，這一數字約佔整個2024選舉周期總開支的92%。單是9月份，賀錦麗就花掉2.7億美元（約新台幣86.55億元），川普的支出也達到7800萬美元（約新台幣25億元）。

《彭博》指出，賀錦麗擁有巨大的金錢優勢，因美國富人支持者和一般捐助者籌集了大筆資金，讓賀錦麗在競選活動支出能力比對手川普更加得心應手。

英國金融時報則估計，川普與賀錦麗兩大陣營在本次選舉花費總計達35億美元（約新台幣1121億元）。

根據10月中旬的最終文件，競選活動、外部團體與政黨委員會在此次大選共募款近42億美元（約新台幣1346億元），其中賀錦麗募款23億美元（約新台幣737億元），高於川普募到的18億美元（約新台幣577億元）。

但民主黨在競選中的花費也更多，支出達19億美元（約新台幣609億元），共和黨則為16億美元（約新台幣512億元）。

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