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搶頭香受阻 ! 外媒 : Meta核能資料中心計畫生變、全因「蜜蜂」

2024/11/06 12:34

Meta的核能資料中心建置計劃恐因稀有蜜蜂而受阻。（路透）Meta的核能資料中心建置計劃恐因稀有蜜蜂而受阻。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI資料中心太耗能，美科技巨頭們加入核電行列，為資料中心尋求電力。《金融時報》報導，Meta本計劃在美國建立一個核動力人工智慧資料中心，但卻在指定土地上發現了一種稀有蜜蜂物種，現今該計畫面臨阻力。

2位知情人士透露，Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）告知Meta員工，如果該交易繼續進行，Meta將成為第一家使用核能的科技公司，並將擁有最大的核電廠來支持AI發展。

由於Meta在AI方面的資本支出不斷增加，札克伯格面臨巨大的壓力，需要向投資者證明他的賭注能夠得到回報。

《金融時報》指出，這項打擊發生之際，Meta的競爭對手亞馬遜、Google和微軟最近都與核電廠營運商達成了協議，以滿足資料中心不斷增長的能源需求。

AI模型的訓練和維護需要大量電力，一次AI查詢請求的功耗接近標準Google搜尋的10倍，推動能源需求持續成長。然而，核反應器的前期成本非常高、建設時間長，且核燃料高度依賴俄羅斯等國家。

今年9月微軟與星座能源（Constellation Energy）簽署了史上最大的20年電力採購協議，將重啟賓州三哩島核電廠，星座能源也將花費16億美元（約新台幣514億元）讓工廠重啟正常運作。

上個月Google選擇從小型模組化反應器新創公司 Kairos Power購買核能。

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