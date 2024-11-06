Switch買氣慘兮兮！任天堂上季利潤暴跌69％陷困境

Switch已有7年多歷史，銷售出現放緩跡象。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本遊戲巨頭任天堂的Switch遊戲機在2017年3月上市，迄今已7年多的時間，如今任天堂正因Switch需求下降的問題而陷入困境，財報顯示，任天堂2024年會計年度第2季（截至2024年9月）的利潤暴跌69%，任天堂更下調了2024年會計年度（截至2025年3月）的Switch全年銷量預測，從1350萬台下修至1250萬台，將年減20.4%，同時下調了2024年會計年度的銷售額和營業利益預測。

《CNBC》報導，任天堂2024年會計年度第2季的營收為2767億日圓，年減17%，低於倫敦證交所集團（LSEG）預期的2733.4億日圓；利潤則為277億日圓，年減69%，低於LSEG預期的480.6億日圓。

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任天堂下調了2024年會計年度銷售額和營業利益預測，預期全年銷售額為1.28兆日圓，低於先前預期的1.35兆日圓，營業利益也從4000億日圓下調至3600億日圓。

在截至9月30日的2024年會計年度上半年，Switch銷售量為472萬台，遠低於去年同期的684萬台。

任天堂日前曾宣布，Switch後續機種將在2024年會計年度公開，但迄今還沒有具體消息。

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