美總統大選登場 美股5日全收紅、輝達帶領科技股走強

5日美股4大指數收盤齊揚，均上漲逾1％。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選5日登場，在選民投票之際，美國華爾街股市從4日的拋售潮中反彈，美股4大指數收盤齊揚，均上漲逾1％。

綜合媒體報導， 道瓊工業指數5日收漲超過400點，標普收漲逾1.2％。輝達上漲逾2.8％、特斯拉漲超3.5%、亞馬遜上漲1.9%，三者帶動科技股走強。台積電ADR5日上漲2.19%，收在195.76美元。

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川普媒體與科技集團（DJT.O）早盤短暫突破40美元後，尾盤股價回落，漲幅高達18.64%，跌幅高達8.42%，股價波動巨大，多次熔斷停牌，終場收1.16%至每股33.94美元。

道瓊工業指數飆漲427.28點或1.02%，收42221.88點。

標準普爾指數上漲70.07點或1.23%，收5782.76點。

那斯達克指數挺升259.19點或1.43%，收18439.17點。

費城半導體指數上揚83.84點或1.69%，收5057.83點。

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