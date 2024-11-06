晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美總統大選登場 美股5日全收紅、輝達帶領科技股走強

2024/11/06 07:17

5日美股4大指數收盤齊揚，均上漲逾1％。（法新社）5日美股4大指數收盤齊揚，均上漲逾1％。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選5日登場，在選民投票之際，美國華爾街股市從4日的拋售潮中反彈，美股4大指數收盤齊揚，均上漲逾1％。

綜合媒體報導， 道瓊工業指數5日收漲超過400點，標普收漲逾1.2％。輝達上漲逾2.8％、特斯拉漲超3.5%、亞馬遜上漲1.9%，三者帶動科技股走強。台積電ADR5日上漲2.19%，收在195.76美元。

川普媒體與科技集團（DJT.O）早盤短暫突破40美元後，尾盤股價回落，漲幅高達18.64%，跌幅高達8.42%，股價波動巨大，多次熔斷停牌，終場收1.16%至每股33.94美元。

道瓊工業指數飆漲427.28點或1.02%，收42221.88點。

標準普爾指數上漲70.07點或1.23%，收5782.76點。

那斯達克指數挺升259.19點或1.43%，收18439.17點。

費城半導體指數上揚83.84點或1.69%，收5057.83點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財