川普勝選殺傷力大 分析師：中國刺激規模可能擴大20％

川普勝選對中國經濟衝擊較大，可能使中國的刺激規模提高10％至20%。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，美國總統大選結果，預料將影響中國的財政刺激規模。分析師認為，前總統川普獲勝可能促使中國推出更大規模的刺激計畫，以抵銷任何潛在關稅的衝擊。估計顯示，如果川普獲勝，中國財政刺激規模可能較副總統賀錦麗勝選高出10%至20%。

經濟學人智庫（EIU）中國首席經濟學家蘇月指出，中國為期5天的全國人大常委會議時間上與美國總統大選重疊，反映外部因素對中國國內政策的重要性，也凸顯外部衝擊對經濟與氛圍的影響。他說，「全國人大常委會可能基於美國的選舉結果來決定財政刺激規模。如果川普上台，中國政府或許將釋出更積極的刺激訊號，以抵銷市場對中國的疑慮」。

請繼續往下閱讀...

EIU預計，中國政府將發行6兆人民幣的特別主權債券，用於債務置換與大型銀行的資本重組，另外4兆人民幣的地方政府專項債券，以收購閒置土地與未售出庫存房。蘇月說，「如果川普勝選，刺激計畫可能高於該規模，或者全國人大常委會將公佈更積極的承諾」。

野村經濟學家陸挺、王競與Harrington Zhang預測，未來幾年，刺激計畫的規模每年約佔國民生產毛額（GDP）2%至3%，川普勝選可能將使該比例推向3%。他們說，「我們認為美國選舉結果將對北京刺激措施的規模有所影響，但影響應該有限，因為北京的主要挑戰來自內部而非外部」。

在競選期間，川普揚言對中國進口產品課徵60％關稅，賀錦麗則沒有顯示將與拜登政府的科技限制有所分歧。而出口仍是中國經濟的主要趨力，美國也還是中國產品的首要目的地。

高盛集團經濟學家表示，「美國較高的關稅將使中國決策者願意推出更多的刺激措施，以抵銷任何拖累經濟的衝擊」。

高盛報告說，川普預料「將迅速採取行動，提高中國的進口關稅」，而對一些戰略進口產品徵收60%關稅是可能的，至於消費產品的關稅增幅將較小。

該報告說，「這或許導致中國進口產品的平均關稅上升20個百分點，雖低於提議，但仍是2018至2019貿易戰期間的2倍之多」。報告補充，60%的關稅恐衝擊中國實質GDP兩個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法