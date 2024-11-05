輔信第3季每股虧0.02元 AI PC新品本季出貨

輔信第3季因總體經濟影響，加上季節性因素導致營運表現不如預期。（輔信提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕準系統廠輔信（2405）今天公告第3季每股虧損0.02元（EPS-0.02），管理層表示，旗下3款鎖定工控邊緣運算需求，且整合神經處理器（NPU）晶片的全新AI PC產品，將於第4季展開量產並向海外子公司鋪貨，可望擴大爭取工業自動化、嵌入式、邊緣AI等專業應用市場商機。

輔信第3季因總體經濟影響，加上季節性因素導致營運表現不如預期，但仍在迷你中高階應用電腦、工業電腦銷售穩健的支撐之下，縮小虧損情況。管理層看好未來可望受惠於產品組合優化，增強聚焦產業數位轉型、生成式AI與物聯網的發展態勢。

請繼續往下閱讀...

輔信今年前3季營收12.67億元、年減0.58%；毛利率40.79%、年增1.05個百分點；稅後淨利1718.1萬元、年增8.04%；每股盈餘（EPS）0.05元，持平於去年同期。

管理層提到，邊緣AI是公司的重點業務方走向，將持續加大相關產品的研發投入，在既有的商規、工規、醫規的專業產品基礎上，透過增加性價比優勢以拓展市場滲透率，同時墊高競爭門檻，並深耕工控領域的應用，助攻營收表現更上一層樓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法