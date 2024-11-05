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美大選金融市場已提前反應 央行：選後回歸基本面

2024/11/05 19:00

央行外匯局局長蔡烱民認為美大選金融市場已提前反應，選後回歸基本面。（央行提供）央行外匯局局長蔡烱民認為美大選金融市場已提前反應，選後回歸基本面。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕市場關注美國總統大選，因兩黨候選人民調拉鋸，導致近期金融市場波動加劇，中央銀行外匯局局長蔡烱民指出，過去一兩個月金融市場已經提前反應，預期選後政治不確定因素消除，市場重心將重新回到對經濟數據等基本面上，股債、匯市波動也會比較小。

至於川普當選若對台收取晶片保護費，是否衝擊台灣股匯市？蔡烱民認為，若川普當選，總統政見何時落實還要看國會情況，是否能全面執政，再者這議題應該從產業面去討論，對匯市衝擊不是直接，過去幾年台幣匯率多半還是跟著國際匯市走，主要還是要看川普當選後，美元走強、還是走弱，個別因素影響不大。

美國總統大選吸引全球目光，也使金融市場波動加劇，蔡烱民說，兩黨的民調在誤差範圍內，到目前為止還很難說誰會當選，但過去一兩個月金融市場大抵已提前反應，比如預期川普當選公債殖利率上漲，比特幣等也是川普交易一部分。

選後因政治不確定因素降低，股債、匯市波動會比較小，關注重點將再度拉回對經濟基本面的討論。

雖然美國總統選舉有提前投票、通訊投票，開票時間會比較慢，還是有些不確定性存在，但美國民主政治已發展很久，一定會找出方法解決。

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