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立委籲金管會升格為金融部 卓揆：慎重考量

2024/11/05 17:30

民進黨立委郭國文質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）民進黨立委郭國文質詢行政院長卓榮泰。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕金融監督管理委員會成立至今20年，民進黨立委郭國文今（5）日質詢行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆時，提及基於金融業快速發展、金管會業務越來越多等理由，同時解決社會上詐騙、洗錢、高利貸等問題，建請行政院做規劃報告，評估金管會升格為金融部的可能性。卓榮泰表示，這個建議我們會慎重考量。

立院院會今續邀請卓榮泰率部會首長就「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製過程進行報告，並備質詢。

郭國文質詢時，提及行政院組織改造議題，除體育部升格問題，財經部門也要面對。過去20年來，財經部門沒加入組改行列，但金融業發展速度之快，金管會管理金額已高達126兆，反觀其經常預算不過16億之多。其次，很多詐騙、金流、類金融業務，幾乎都要交給金管會，其餘部會都做得「二二六六」。

郭國文續指出，金管會業務越來越多，除金融科技之外，監理對象還包括：電子支付機構、純網銀、虛擬資產服務業、P2P業者等，詢問金管會有無需要升格？

對此，金管會主委彭金隆表示，金管會成立20年，就以未來服務量能來看，確實剛委員提到不管是融資公司、虛擬資產的管理，未來會是沈重的監理負擔。

郭國文強調，重點是可以阻絕社會問題的發生，包括詐騙、洗錢、高利貸等，這些令人心痛的事件，都是從這些類金融事件產生而來。

卓榮泰則說，昨晚他和彭金隆還在討論金管會業管範圍增加、人力不足，未來怎麼解決。卓說，520之前行政院徵詢彭主委時，彭有一句話他至今牢牢記得，「金融監督管理委員會，監理不能鬆、發展不能放，這兩條路線必須做得好，才能有效管理、實質發展。」未來朝向這個方向，金管會主管業務一但擴增，應有充足能力、人力去做這些事。

郭國文表示，擴編是要解決社會問題，建請卓院長做一個行政院層級規劃報告，評估金管會升格為金融部的可能性。卓榮泰回應：「這個建議我們會慎重考量。」

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