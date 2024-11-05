晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

科學園區護身 台南、新竹等三里 平均每百人不到4名老人

2024/11/05 16:23

近幾年各大科學園區不斷有產業蓋新廠擴產，進而提供更多就業機會，帶進更多年輕勞動人口，也推升園區周邊的居住需求。（記者徐義平攝）近幾年各大科學園區不斷有產業蓋新廠擴產，進而提供更多就業機會，帶進更多年輕勞動人口，也推升園區周邊的居住需求。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國老人比率前三高村里主要坐落嘉義縣與南投市，幾乎快要接近每兩人就有1名是老人。根據內政部最新發布統計通報，今年6月。嘉義縣阿里山鄉香林村，以及南投市光明、光華等兩里，65歲以上老人占比均為43%起跳，反觀老人占比前三低的村里，全數與科技園區有關，包括台南市善化區蓮潭里、新竹縣竹北市北興里，以及新竹市東區關新里，里內的每100人、則不到4名老人。

房地產業者指出，蓮潭里鄰近台南科學園區，北興里與關新里則是靠近新竹科學園區，在科學園區的龐大就業人力需求下，三個里成為科技新貴就近成家的區域，進而帶動生育，因此，村里內平均年齡自然拉低，平均每100人、才不到4名老人。

而且上述三個里的扶老比均在6以內，即便是扶養比也都在60以內，反觀老人比率最高的香林村，扶老比高達105.26、扶養比高達112.28，顯示偏鄉不單人口老化嚴重，更加劇扶養負擔程度。

房市專家何世昌分析，人口老化嚴重區域和當地產業發展有高度關聯性，就業機會較少的偏鄉因年輕人口出走，留下來的多數是高齡族群，因此，老人占比愈高。而科技園區因釋出大量職缺，薪資所得高、生育率亦較高，再加上科技新貴多為小家庭，老年人比率較低。產業發展與都市化程度加劇之下，不僅會擴大城鄉發展落差、高齡化問題愈加嚴峻，也會讓偏鄉的空屋率持續攀高。

偏鄉高齡、空屋問題加劇

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，近幾年各大科學園區不斷有產業蓋新廠擴產，進而提供更多就業機會，帶進更多年輕勞動人口，也推升園區周邊的居住需求，因此，可以觀察到近幾年各大科學園區周邊的房市買氣相對穩定。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，近幾年來半導體擴大在新竹、台南布局，一方面需要大面積土地供設廠，另一方面也需要大規模的重劃區腹地支援員工生活所需，尤其製造業多以高薪、高學歷、高生育率的青壯年就業為主力，也翻轉了過去農業區、勞動力外流區的人口結構，新遷入的多為年輕小家庭。而未受惠產業聚落效益的區域或是交通建設末梢，人口外流、老化的趨勢則會更明顯。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財