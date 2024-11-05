科學園區護身 台南、新竹等三里 平均每百人不到4名老人

近幾年各大科學園區不斷有產業蓋新廠擴產，進而提供更多就業機會，帶進更多年輕勞動人口，也推升園區周邊的居住需求。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國老人比率前三高村里主要坐落嘉義縣與南投市，幾乎快要接近每兩人就有1名是老人。根據內政部最新發布統計通報，今年6月。嘉義縣阿里山鄉香林村，以及南投市光明、光華等兩里，65歲以上老人占比均為43%起跳，反觀老人占比前三低的村里，全數與科技園區有關，包括台南市善化區蓮潭里、新竹縣竹北市北興里，以及新竹市東區關新里，里內的每100人、則不到4名老人。

房地產業者指出，蓮潭里鄰近台南科學園區，北興里與關新里則是靠近新竹科學園區，在科學園區的龐大就業人力需求下，三個里成為科技新貴就近成家的區域，進而帶動生育，因此，村里內平均年齡自然拉低，平均每100人、才不到4名老人。

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而且上述三個里的扶老比均在6以內，即便是扶養比也都在60以內，反觀老人比率最高的香林村，扶老比高達105.26、扶養比高達112.28，顯示偏鄉不單人口老化嚴重，更加劇扶養負擔程度。

房市專家何世昌分析，人口老化嚴重區域和當地產業發展有高度關聯性，就業機會較少的偏鄉因年輕人口出走，留下來的多數是高齡族群，因此，老人占比愈高。而科技園區因釋出大量職缺，薪資所得高、生育率亦較高，再加上科技新貴多為小家庭，老年人比率較低。產業發展與都市化程度加劇之下，不僅會擴大城鄉發展落差、高齡化問題愈加嚴峻，也會讓偏鄉的空屋率持續攀高。

偏鄉高齡、空屋問題加劇

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，近幾年各大科學園區不斷有產業蓋新廠擴產，進而提供更多就業機會，帶進更多年輕勞動人口，也推升園區周邊的居住需求，因此，可以觀察到近幾年各大科學園區周邊的房市買氣相對穩定。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，近幾年來半導體擴大在新竹、台南布局，一方面需要大面積土地供設廠，另一方面也需要大規模的重劃區腹地支援員工生活所需，尤其製造業多以高薪、高學歷、高生育率的青壯年就業為主力，也翻轉了過去農業區、勞動力外流區的人口結構，新遷入的多為年輕小家庭。而未受惠產業聚落效益的區域或是交通建設末梢，人口外流、老化的趨勢則會更明顯。

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