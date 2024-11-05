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破解直播雙雄合併傳聞 17LIVE收購日本虛擬主播公司

2024/11/05 16:15

17LIVE集團宣布，以自有資金收購日本虛擬主播公司N Craft全部股權。（資料照）17LIVE集團宣布，以自有資金收購日本虛擬主播公司N Craft全部股權。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕新加坡上市的直播平台公司17LIVE集團今天宣布，以「自有資金」收購日本虛擬主播公司N Craft全部股權，將N Craft納為100%持股的關係企業。這次策略性收購會新增約140名自有IP虛擬主播至公司平台，進一步強化集團在虛擬主播事業版圖的佈局。

上個月市場傳出台灣2大直播平台計畫合併，17LIVE有意分割業務，將台灣市場賣給浪LIVE。當時17LIVE還發布聲明表示，此為市場荒謬不實傳言，17LIVE持續投入經營台灣市場，整體營運狀況已逐步改善，營收與獲利表現都呈現成長趨勢。今天17LIVE又宣布收購消息，間接破解合併傳聞。

N Craft是一家專門以開發自有IP虛擬主播與經紀管理業務為主的虛擬主播公司，並打造有趣的直播互動表演內容，來加深粉絲對虛擬主播的情感連結與參與。這次收購包含N Craf旗下品牌「V-iii」，該品牌專注於孵育剛出道虛擬主播成為虛擬世界的網紅，

17LIVE今年公布「17LIVE前進策略」，強調將透過加強平台競爭力、營收多元化、併購與異業聯盟的三大核心計畫，帶動集團整體營運規模。這次的併購計畫便是基於此策略執行，受益日本豐富的動漫文化以及對虛擬內容日益增加的需求，17LIVE看好全球虛擬內容市場未來潛力與成長性。

17LIVE指出，全球動漫市場2023年估值為312.3億美元，並以高達9.8%的年均複合成長率強勁成長，其中日本居領導地位，佔全球動漫營收40%以上。同時，日本虛擬主播市場，作為V-Liver（虛擬主播）市場的一部分，目前估值約為5億美元，快速成長中。

17LIVE強調，透過整合N Craft在虛擬主播產業的專業知識與技術，集團將能更有效營運現有的虛擬主播業務，且新增約140名自有IP虛擬主播。去年底為發展虛擬主播業務，集團併購以專門製作虛擬主播的公司NexuStella，未來2家公司將整合各自所長共同合作，以擴大集團虛擬主播IP業務，共同打造嶄新的虛擬主播製作品牌。

17LIVE集團的虛擬主播直播收入在2024年上半年達到480萬美元，較2023年上半年的150萬美元同比增長超過3倍，17LIVE指出，這一顯著增長突顯了V-Liver直播作為重要收入來源的成長潛力，期待這次併購未來為集團增添更多成長動能。

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