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若川普當選 榮惠-KY：最壞情況就是加稅

2024/11/05 15:55

榮惠-KY（6924）董事長劉世璘。（記者卓怡君攝）榮惠-KY（6924）董事長劉世璘。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統大選進入最後倒數，市場對選舉結果進行各種沙盤推演，PCB整合設計服務廠商榮惠-KY（6924）董事長劉世璘表示，美國總統大選後的政策變化對各產業難免有所影響，到底誰當選還沒有答案，但大家已有心理預期，最壞情況就是川普當選一定會加徵關稅，包括對台灣加稅。

劉世璘指出，為了因應未來可能變局，公司已規畫擴大海外據點應對，也計畫在美國底特律設點，同時也加速計畫在墨西哥新增辦公室，藉此服務更多客戶。

劉世璘表示，榮惠長年與日系車用電子品牌及EMS廠商保持緊密合作，在泰國、日本及東南亞市場中擁有穩定的營收來源，受惠全球經濟復甦，車用電子需求上升，推動公司營收與毛利率穩定增長，接下來公司將積極拓展業務至歐美（含墨西哥）市場，藉此降低日系客戶單一區域市場集中風險，並重點發展電動車電源模組和AI伺服器周邊領域產品，透過多元化的產品版圖拓展全球市場，構建全球供應鏈以提升競爭力。

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