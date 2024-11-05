無線充電新品放量 聯寶10月營收0.6億元創同期新高

無線充電新品放量，聯寶10月營收0.6億元創歷年同期新高。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠無線充電新品持續放量，被動元件廠聯寶（6821）今日公布10月營收0.6億元、年增45.49％，創下歷年同期新高紀錄；聯寶表示，隨著歐美、印度網路基礎建置投入，Wi-Fi 7規格升級趨勢下，有助於挹注磁性元件業務良好動能，再加上無線充電OEM/ODM業務接單持續成長，看好第四季營運持續向上。

聯寶今年1-10月營收4.63億元、年增1.50％。聯寶表示，受惠歐、美及日本地區客戶因應年底傳統消費性電子銷售旺季，持續加大Qi 2.0無線充電新品訂單拉貨力道，帶動無線充電業務銷售已連續5個月保持逐月成長表現，10月無線充電業務營收比重更突破三成水準。

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此外，磁性元件業務同步受惠網通客戶需求穩健成長，無畏中國十一長假，磁性元件訂單出貨仍保持較去年同期年增近三成的出貨力道，挹注10月單月營收創歷年同期新高。

聯寶也指出，10月於「香港環球資源秋季移動電子展」中亮相7款Qi/Qi 2無線充電新品，獲得現場良好反饋，另於磁性元件方面，聯寶也陸續推出具備高效率、低漏感和優異熱性能表現的高效能平面變壓器，以及符合IEEE 802.3an 標準的10G LAN的變壓器等磁性元件系列新品，有助於保持聯寶良好市場競爭力，挹注外來營運更上層樓。

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