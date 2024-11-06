加權指數週二（5日）漲141.4點，收2萬3106.79點。（歐新社資料照）

1.台股週二在權值股開盤下跌，加權指數開盤跌95.28點，以2萬2870.11點開出。電子、金融股領跌下，指數跌逾百點，所幸航運、鋼鐵、塑化等傳產股逆揚，加上台積電（2330）一度觸及1055元，而矽光子、面板、ABF載板、光電等電子股走揚，金融亦翻紅，指數一度漲逾200點，觸及萬3178點，不過，聯電（2303）、聯發科（2454）等權值股走跌拖累，終場漲141.4點，收2萬3106.79點。

2.台北市勞動局公佈9月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共裁處102家事業單位，總罰鍰金額523萬元。當中，英業達（2356）使勞工平日延長工時，未依規定給付延長工時工資；未逐日覈實記載勞工出勤情形至分鐘為止，近5年內違法次數累計達5次及1次，遭罰82萬元為最高。

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3.英業達（2356）10月營收646.85億元，月增15%、年增60.1%，創下歷史單月新高紀錄。

4.佳世達（2352）5日董事會通過第三季財報，由於產品組合持續優化，營業毛利率達16.8%，已連續6季突破16%，再創20年新高，營業淨利率2.5%則為連續3季成長，第三季每股稅後盈餘（EPS）為0.54元，前三季EPS已達1元。

5.中華（2204）1~9月合併營收為322.2億元，年增16.28%；稅後淨利32.67億元，則較去年同期43.69億元少了25.22%，每股盈餘為5.99元。

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