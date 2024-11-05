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今年新設公司3.6萬家創新高 經部：回歸穩健常態

2024/11/05 15:14

經濟部指出，今年前9月新設公司達3.6萬家，是歷年同期新高。（示意圖，記者廖家寧攝）經濟部指出，今年前9月新設公司達3.6萬家，是歷年同期新高。（示意圖，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部指出，今年前9月新設公司達3.6萬家，是歷年同期新高，年增4.7%，研判是擺脫疫情陰霾，回歸正成長常態。統計處指出，截至今年前9月，公司登記現有家數達78.8萬家，較前一年全年增2.2%。

觀察現有公司的行業分類，以製造業20.3萬家占比25.7%最多，其次為營建工程業12.4萬家15.7%、專業、科學及技術服務業10.8萬家占13.7%，前三大行業合占公司登記總家數5成5。

就縣市別觀察，公司登記家數最多是台北市占22.9%，其他依序為新北市占19.2%、台中市15.3%、高雄市11.2%、桃園市9.2%。

統計處指出，進一步觀察今年前9月，新設立公司家數3.6萬家，是歷年同期新高，年增4.7%，較上年同期增加1595家，年增4.7%。

就行業觀察，以專業、科學及技術服務業21.3%、營建工程業16%、金融及保險業14.7%及製造業占14.5%占比較大。

依縣市別觀察，今年前9月新設公司主要集中在台北市22.6%、新北市17.7%及台中市16.8%。

統計處分析，前幾年疫情陰霾籠罩，勞工對於投資新事業或是開公司的態度會偏向保守，近期就是回歸正軌，按往常經濟趨勢都會是正成長走勢，與景氣較無直接關聯。

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