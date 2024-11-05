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台灣虎航年底前改掛上市 陳漢銘：明年就會配發股利

2024/11/05 15:09

台灣虎航董事長陳漢銘（右2）。（記者王憶紅攝）台灣虎航董事長陳漢銘（右2）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757）今日舉行改掛上市前法說，董事長陳漢銘指出，受惠客運班次增加及新航點布局，今年營運將超越去年，上市後也以高配息為目標，而明年就會配發股利，另外，明年運價雖然有壓力，但台灣虎航有12條獨飛航線，營運不看淡。

陳漢銘也對投資人信心喊話，他說，台灣虎航持續超越，突破自我的下一個精彩，讓我們共同拭目以待。

台虎第三季營收44.22億元，稅後盈餘9.4億元，每股獲利2.11元，創興櫃掛牌以來單季獲利新高。台虎前三季營收達126.37億元、年增39.6%，營業盈餘32.61億元、年增67.8%，營業毛利率及營業淨利率分別高達32%、26%，營業外雖受新台幣貶值影響為損失，但稅前淨利仍達31.21億元，稅後淨利為24.76億元，純益率20%，EPS 5.52元，營收、獲利同創同期新高，不僅大賺半個股本，更是航空股獲利王。

展望第四季，台灣虎航表示，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，致第四季旅遊熱度不減，台灣虎航新航點及航線也持續增加。法人指出，從售票及旅遊業者成團情況，第四季可望淡季不淡。

根據IATA（國際航空運輸協會）數據指出，2023年全球航空客運需求已幾乎恢復至疫情前水平，並預計在2024年將增長3.8%。亞太地區被視為未來增長的關鍵市場，台灣虎航擁有15架客機，飛往28個航點，經營41條航線，其中韓國有4個航點，而11月26日首航桃園-宮崎後，日本航點將達20個，是目前飛航日、韓最多的國籍航空公司。

陳漢銘說，台灣虎航具有營運優勢，在主要機場提供早晚班次選擇，次要機場則以互補模式運營，強化旅客從不同機場進出的便利性。同時，更擁有12條獨家航線，並透過單一機型A320和全經濟艙的精簡服務，專注於提供成本效益高的國際旅遊選擇，成功吸引大量旅客；銷售上則以官網為主要通路，有效降低通路費用，顯著提升整體經營效益，且目前台灣虎航擁有超過120萬名會員，今年更推出會員分級制度，進一步提升會員忠誠度，增加會員互動與公司收益。

法人表示，台灣虎航憑藉其低成本航空模式、靈活的市場策略及多元的品牌合作，正穩步擴大在亞太市場的影響力，並持續在疫情後航空市場的復甦潮中佔據有利位置，以全球航空業逐步旺盛的市況來看，營運樂觀可期。

台灣虎航在主要機場提供早晚班次選擇，次要機場則以互補模式運營，強化旅客從不同機場進出的便利性。同時，台灣虎航更擁有12條獨家航線，並透過單一機型A320和全經濟艙的精簡服務，專注於提供成本效益高的國際旅遊選擇，成功吸引大量旅客；銷售上則以官網為主要通路，有效降低通路費用，顯著提升整體經營效益。

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