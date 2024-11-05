英特爾以色列離職員工轉戰輝達年薪多33％ 陸行之酸：將帥無能累死三軍

英特爾全球大裁員下，被裁撤的員工成為業界爭搶的人才。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日外媒報導，英特爾以色列大裁員，離職員工不但成為業界爭搶的人才，薪資及選擇權加獎金還高出前東家33%，報導一出，引發外界熱議。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，認為這是「將帥無能，累死三軍」的結果。

綜合媒體報導，英特爾全球大裁員下，被裁撤的員工成為業界爭搶的人才，當中就包含AI晶片大廠「輝達（NVIDIA）」，後者正大量接收英特爾在以色列的離職菁英員工。

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透過LinkedIn社群網路上的個人資料更新情況，2024年至少有30名員工離開英特爾，加入輝達位於Yokneam和以色列特拉維夫的辦公室，其中包括在英特爾工作了1、2年的老員工。這些員工包括核心處理器開發工程師、硬體架構專業人員、電力管理人員以及晶片設計軟體開發人員。

據估計，輝達最近幾個月僱用的英特爾員工總數在60人至90人之間，而且由於英特爾自願退休和裁員的浪潮尚未結束，輝達很可能再增聘10幾名員工，使這一數字達到約100人。

數據顯示，離開英特爾前往輝達後，員工的薪資和薪資待遇正在提升。根據levels.fyi網站的數據，初級硬體工程師的起薪為年薪56.6萬新謝克爾（台幣482.5萬元），包括股票選擇權和獎金，比前東家英特爾平均高出33%。

上述報導一出，引發外界熱議。對此，知名半導體分析師陸行之今（5日）在臉書發文表示看法，稱如果一家半導體公司大裁員，遭到裁員者不但被同業雇用，薪資以及選擇權外加獎金反而高出前東家33%，感覺這像是「將帥無能，累死三軍」，並詢問粉絲還有哪家公司也是這樣？

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