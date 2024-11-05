智邦科技總部搶頭彩 竹縣AI智慧園區10日開幕營運

智邦科技總部週日（10日）將在新竹縣的AI智慧園區正式開幕營運。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣AI智慧園區4大廠商：緯創資通、智邦科技、義隆電子以及普生公司，歷經3年工期，智邦科技總部週日（10日）搶得頭彩，將率先開幕營運，成為AI智慧園區第1家正式進駐營運的業者。

縣府表示，新竹縣AI智慧園區是縣長楊文科執政「5支箭」的政策之一，週日終於迎來首家大廠進駐營運，可望搶先帶來500個職缺，未來4家業者都營運後，將可替新竹縣創造4000個就業機會，創造超過1000億元的年產值。

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縣府表示，智邦科技專注於網路通訊領域、設計和開放網路架構產品，以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，未來將以竹北AI智慧園區作為先行基地，其新竹企業總部也將正式遷到竹北，而原竹科的辦公室則將以新竹分公司方式維持。

縣府表示，新竹縣在2019年11月獲核定設置AI智慧園區，總面積約12.61公頃，並於2021年8月正式啟用園區內的道路、5大管線、交通號誌、路燈以及佔地約2公頃的公園供民眾遊憩。

在建置園區公共設施期間，縣府產業發展處同步公告招商，且在3個月內完成招商審查，並成功吸引全球最大雲端伺服供應商「緯創資通公司」、全球網路通訊大廠「智邦科技」、全球人機介面晶片領導廠商「義隆電子公司」以及精準醫療生技大廠「普生公司」設廠，如今將由智邦科技搶得頭香率先開幕進駐。

此外，普生公司興建的廠房也已取得使用執照，緯創資通將在今年底完工，2家業者都計畫在明年第1季啟用；而義隆電子則預計2026年完工、2027年啟用。

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