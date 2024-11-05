彭博：蘋果急擴大投資 盼印尼解除iPhone禁售令

蘋果提議擴大投資，盼印尼能解除iPhone 16銷售禁令。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，蘋果（Apple）已提議投資近1000萬美元（約新台幣3.2億元）在印尼生產更多產品，盼該國能取消對最新款iPhone的銷售禁令。

《彭博》報導，知情人士表示，這項計劃將涉及蘋果與供應商合作，在雅加達東南方的萬隆（Bandung）投資1座工廠。知情人士稱，這座工廠將生產蘋果產品的配件和零組件等產品。

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蘋果已向印尼工業部提案，該部門上（10）月擋下了iPhone 16的銷售許可，理由是這家美國科技巨頭在印尼的子公司，未能達到智慧手機和平板電腦使用40％本土零件、材料的要求。

知情人士表示，印尼工業部正在審查這項提案，相關內容還不是最終結果，仍可能出現變化，預計很快將會做出決定。針對報導，蘋果和印尼工業部皆未回應。

iPhone 16禁令是印尼新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）政府向國際企業施加壓力，以促進當地製造業發展、保護國內產業的最新案例。由於同樣缺乏投資，印尼也禁止銷售Alphabet的Google Pixel手機。

前總統佐科威（Joko Widodo）執政時期也採取了類似的策略，印尼去年封鎖了中國字節跳動（ByteDance），藉此保護國內零售業免受中國廉價產品的影響，推動這家短影音服務公司最終在印尼投資15億元（約新台幣487.7億元），與印尼GoTo的電商部門Tokopedia成立合資企業。

蘋果在印尼沒有獨立工廠，與多數跨國公司一樣，蘋果與當地供應商合作生產零件或成品。對於蘋果來說，為了更自由的接觸印尼約2.78億消費者，近1000萬美元（約新台幣3.2億元）的投資並不是太大的數字。

雖然印尼可能將蘋果的額外投資視為1場勝利，但強硬的做法可能會阻止其他企業擴大在印尼的業務或是建立足跡，特別是那些尋求從中國撤出的公司，同時也可能危及政府吸引海外投資，推動成長經濟、為政策支出提供資金的目標。

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