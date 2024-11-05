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美大選即將揭曉！這檔基金無懼波動 價量齊揚奪雙冠王

2024/11/05 09:28

隨著美國總統大選白熱化、地緣政治緊張、降息效應發酵等因素拉扯下，股債市表現愈發震盪。（示意圖，歐新社）隨著美國總統大選白熱化、地緣政治緊張、降息效應發酵等因素拉扯下，股債市表現愈發震盪。（示意圖，歐新社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕雖說第四季為傳統市場旺季，但隨著美國總統大選白熱化、地緣政治緊張、降息效應發酵等因素拉扯下，股債市表現愈發震盪。金融專家分析，儘管市場中長期趨勢持續看好，短期風險卻不能忽視，從境外平衡型基金水位穩健成長的狀況來看，也頗能呼應投資人想攻守兼備的心態和市場氣氛。

境外基金觀測站統計，平衡型基金的資金規模在今年六月底正式突破兆元大關，銀行財管中心表示，這類型基金相對能靈活因應市場氣氛變化而機動調整投資組合內容，本來就擁有固定的投資客群，特別是多數平衡基金也有提供配息的級別選項，加上今年股市雖然起伏大但報酬也高，滿足國人偏好定期收息的需求，可用較低風險參與到股市行情也是主要誘因。

資金穩健流入的境外平衡股債混合基金，就境外基金觀測站至九月底的最新數據，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金在近期堪稱吸金王，無論是單月或是今年第三季整季的淨申購金額皆是居於首位，而進一步觀察九月份淨申購前五名今年第三季以來的報酬表現，同樣由該基金奪得第一，不只短期績效即使在波動頻繁的情境中能保持領先，拉長時間，例如三年同樣也繳出近25%的冠軍成績。

基金達人分析，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效穩健之外，波動風險也控制得宜，是同屬美國平衡基金中最低，此外穩定的配息率亦是持續受國人青睞的主要原因，這檔基金今年來的年化配息率都維持在8%以上，且配息的主力來源是因經理人的高息策略奏效而非投資人的本金。

該基金經理人愛德華．波克分析，聯準會採取漸進地轉向更為中性的立場，意謂2025年中之前可能降息四到六次，看好緩降息將使債券仍能保有合理的收益水準，股票部位側重獲利與現金流皆具備韌性且有能力管控成本的企業，若市場波動加大或修正時間拉長，也會靈活調整股債配置內容。

投資專家指出，美國大選前後市場前景較不明朗，雖不至於扭轉股債市多頭的格局，但短線勢必有較頻繁的震盪發生，同時鑒於下半年來產業輪動且分歧，股債平衡配置將是穩定資產的要角，建議慎選標的掌握箇中亮點與分散佈局。

境外平衡基金淨申購Top 5績效表現（%）

基金 下半年來 今年來 三年
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 美元A（Mdis）股 3.32 12.21 24.99
摩根多重收益基金（歐元） - A股（每季派息） 2.59 9.12 5.04
聯博-全球多元收益基金 A2X 美元 2.09 14.10 20.58
安聯收益成長基金 AT 累積 （美元） 1.09 12.40 16.70
聯博-新興市場多元收益基金 A 美元 0.07 18.58 13.62

資料來源：境外基金觀測站、理柏資訊，淨申購金額為2024/9月底，績效台幣計價截至2024/11/3。製表：記者吳滋雅。

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