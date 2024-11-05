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英特爾要賣子公司Altera股權 潛在買家曝光

2024/11/05 09:47

英特爾擬出售旗下Altera股權，包括私募股權銀湖資本、貝恩資本都是潛在買家。（彭博資料照）英特爾擬出售旗下Altera股權，包括私募股權銀湖資本、貝恩資本都是潛在買家。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，美國科技大廠英特爾（Intel）已採取措施將旗下的FPGA（可程式邏輯閘陣列）廠Altera分拆成獨立公司，並在最近幾週啟動了股權出售流程，預計將在未來幾週內收到初步出價，包括私募股權銀湖資本（Silver Lake）、貝恩資本（Bain Capital）都是可能競購Altera的潛在買家。

《路透》報導，知情人士稱，英特爾希望Altera的價值相當於公司在2015年收購這項業務的價格，目前仍不清楚英特爾最終將出售多少Altera股份，但任何交易可能價值至少數十億美元。其中1名知情人士也提到，Francisco Partners也表態有興趣收購Altera股份，很有可能成為競購者之一。

英特爾表示，截至9月30日的單季，Altera營收季增14％，達到4.12億美元（約新台幣131.8億元）。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在1篇文章中對分析師表示，目前仍專注於出售Altera股份，以在未來幾年實現IPO（首次公開發行），為此，已開始與潛在投資人進行討論，預計將在2025年初結束。

這筆交易預計將為英特爾提供急需的現金，該公司正探索各種選擇，透過出售不再能夠創造可觀利潤的業務，來削減整體成本。

英特爾在最新的季報公佈了樂觀的財測，但由於錯過了這波AI（人工智慧）熱潮，英特爾正竭盡全力扭轉局面，該公司今年股價仍跌了50％以上。

Altera主要生產FPGA晶片，可以應用於處理上傳到網站上的影片到軍事、電信設備。在被英特爾收購之前，Altera許多晶片都是由台積電（2330）代工，納入英特爾旗下後，英特爾計劃將Altera的晶片生產轉移到自己旗下工廠，專家表示，這次轉變正好出現在英特爾開始將代工領先地位讓給台積電之際。

這次的收購最終對英特爾產生了負面的影響，因為將生產轉移到自家工廠的過渡是1個「漫長且昂貴的過程」，並導致Altera的市佔被最大競爭對手賽靈思（Xilinx），這家公司後來被超微（AMD）收購。

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