美大選衝擊經濟前景 新興市場焦慮上身

美國總統大選牽動新興經濟前景，使新興市場籠罩焦慮。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博4日報導，美國總統大選結果可能撼動全球貿易、擾亂開發中國家的經濟前景，致使新興市場普遍籠罩美國選舉焦慮。從墨西哥市到上海，經歷一年來市場波動的交易員無不為這一波最新的政治動盪「超前部署」。

儘管美國總統選戰仍勢均力敵，不過投資人正為前總統川普重返執政做準備；他的關稅與稅賦計畫可能壓抑進口，並對美國利率構成上升壓力。

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近幾週，避險基金加大做空墨西哥披索，致使披索貶至今年以來最低水準。隨著美元出現兩年來最強勁漲勢，人民幣也貶值。投資人從聚焦開發中國家的債券中撤資，而新興市場股票則剛遭遇今年以來最大單月跌幅。

拉扎德（Lazard）資產管理新興市場債券聯席主管喬希（Arif Joshi）說，「在一場勝負難料的選舉，進行積極的貨幣押注實非易事」，不過市場已開始對選民讓川普入主白宮的風險定價，這顯示賀錦麗勝選，將是「新興市場的結構性看漲格局」。

隨著一些民調對賀錦麗較有利，波蘭、墨西哥與與南非幣4日上漲，顯示投資人對其押注進行調整。

川普可能比賀錦麗更大幅改變現狀。在新興市場，主要風險來自於川普的關稅計畫，這將削弱新興經濟體的出口，及對其貨幣的需求。

川普的勝選也將使美國對北約等盟友的承諾，以及烏克蘭擊敗俄國入侵的努力蒙上陰影，這給一些東歐國家的債券帶來壓力，並推升烏克蘭的美元債務，因為投資人押注川普勝選可能逼使烏克蘭與俄羅斯達成停火協議。

格拉梅西（Gramercy）基金管理公司投資長孔尼斯伯格（Robert Koeninsberger）說，「如果川普勝選，看到下意識的負面反應，我不會感到訝異，人們一開始會有點嚇壞了，接著開始看看這樣的路線是否比較務實」。

如果票數太過接近，進而引發重新計票或法律挑戰，那麼選舉結果可能還要一段時間才能確定。新任美國總統的權力有很大程度也取決於其政黨是否控制國會。

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