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台美機器人領域雙劍合璧 達明攜手AMET釋出新品

2024/11/04 21:44

達明機器人今日舉辦「台美AI機器人產業合作成果發表會」。（達明機器人提供）達明機器人今日舉辦「台美AI機器人產業合作成果發表會」。（達明機器人提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕達明機器人（4585）管理層看好全球自動化焊接市場迅速擴張，今日舉辦「台美AI機器人產業合作成果發表會」，展示與美國自動化精密焊接系統業者AMET攜手打造的「TM AI焊接協作機器人」，預計明年強化整體營收、獲利表現。

達明機器人表示，此次台美企業攜手建立AI機器人產業應用合作平台，代表雙方正在共同拓展全球機器人產業市場，目前新型智慧焊接解決方案已導入造船業、機場航廈，應用於大型鋼構建材焊接，也可解決離岸風電等高精度需求領域，以應對全球焊接技術人才短缺的問題。

AMET專攻自動化精密焊接系統的設計與生產，應用於航太、能源、國防、建築、交通、食品及飲料產業。此次整合達明機器人的硬體設備，可望進一步搶攻全球自動化AI焊接市場，推動新一代智慧型協作焊接技術的應用，後續更可望強化台美供應鏈與整個機器人生態圈。

法人認為，達明手握廣達與歐姆龍集團資源，且專注於協作型機器人手臂市場，成長動能勝過其他自動化同業，達明在機器人領域的全球市占率已達第3名，未來5年的營收增加幅度，可望超越整體市場21.3%的年均複合成長率。

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