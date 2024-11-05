英特爾錯失4項機會種下敗因 半導體產業瞬息萬變

英特爾在市場失寵，凸顯一家公司未能跟上時代創新步伐的後果。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾自1999年加入道瓊指數以來，25年來一直享有無可爭議的地位，然而，在行動手機和人工智慧發展道路上，英特爾不斷錯失機會，而忽視研發投資的行為，更讓公司付出高昂的代價。現在，輝達將取代英特爾成為道瓊工業平均指數中的藍籌股。

韓國中央日報評論指出，英特爾在市場失寵，凸顯一家公司未能跟上時代創新步伐的後果。直到2010年代中期，英特爾透過嵌入微軟軟體的晶片一直主導著晶片市場，但行動和隨後的人工智慧時代改變了遊戲規則。

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英特爾接連錯過至少四項產業發展機會，包括放棄了為蘋果智慧型手機提供晶片的機會；2005年收購或投資輝達；以及2017-2018年收購或投資ChatGPT製造商OpenAI的機會。此外，英特爾在CPU市場上甚至落後於國內競爭對手超微（AMD）。更糟的是，它進軍晶片代工市場的步伐一直進展緩慢。

技術進展以及工業和市場典範的發展一直以超快的速度發展，任何為立竿見影而忽視研發投資都讓公司付出高昂的代價。

英特爾命運的變化，代表半導體典範的巨大轉變。道瓊指數與納斯達克指數、標準普爾500指數並列的華爾街基準指數，包含30個成分股，以個股股價而非公司總市場市值加權，原因是為確保半導體產業更具代表性。簡言之，現今美國的藍籌股是輝達，而不是英特爾。

輝達在AI晶片組方面無與倫比，享有近乎壟斷地位，其在獨立AI專用GPU市場的市占估計超過80%。輝達的股價去年上漲240%，今年上漲170%以上，市值達到3.3兆美元（台幣105兆元），緊隨蘋果之後。另一方面，英特爾今年股價下跌54%，市值縮水至990億美元（台幣3.15兆元）。

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