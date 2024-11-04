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聚陽10月營收創同期新高 11、12月營收拚68億元

2024/11/04 20:12

聚陽10月營收26.48億元，年增6.87%、月減19.5%，創歷史同期新高。圖為紡織布料。（記者方韋傑攝）聚陽10月營收26.48億元，年增6.87%、月減19.5%，創歷史同期新高。圖為紡織布料。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕聚陽（1477）10月營收26.48億元，年增6.87%、月減19.5%，創歷史同期新高，今年前10個月營收累計為294.15億元、年增9.72%；營運團隊看好第4季業績逐月成長，若按原計劃推敲，11月、12月營業額合計將至少達到68.88億元。

聚陽指出，從本月起至12月的成衣訂單多為明年春季款式，10月則是耶誕節訂單的最後階段，因此較容易受到換季影響，且目前的船班期程仍較不穩定，單月營收表現才會比9月衰退，但第3季營收已達104.64 億元，整體下半年200億元的業績目標並未改變，初估第4季營業額季減個位數百分比、年增雙位數百分比。

聚陽現階段的在手訂單已看到2025年第2季，明年上半年仍可望較今年同期成長雙位數百分比，不過，由於美國總統大選結果關係到後續的政策方向，聚陽80%業績集中在美國市場，因此格外留意供應鏈狀況，將繼續積極追求毛利成長，也會滾動式關注北韓投入東歐戰場所帶來的不確定性因素。

從原訂計劃來看，聚陽新增的薩爾瓦多產能從上個月起開始啟用，後續將開至20條產線，預期稼動率將從初期的低檔階段向上爬升，明年的貢獻程度會大幅增加，此外，孟加拉平織產能可望在明年春節前後投用，帶動2025年整體產能較今年成長雙位數百分比。

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