國人平均未來醫療需求328萬元 14％沒有醫療保險

南山人壽首度發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，發現僅10%國人無不良生活習慣，而年輕人不良生活習慣最多；國人平均未來醫療需求金則衝上328萬元，現存缺口高達110萬元，但有14%國人沒有醫療保險。（南山人壽提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為提升國人健康風險意識，南山人壽首度發布《2024國人生活習慣趨勢大調查》，發現僅10%國人無不良生活習慣，而年輕人不良生活習慣最多，國人平均未來醫療需求金則衝上328萬元，現存缺口高達110萬元，但有14%國人沒有醫療保險。

有鑑於不良生活習慣逐漸侵蝕國人健康，導致疾病發生風險上升，南山人壽以線上問卷形式進行大規模抽樣調查，深入了解國人的生活習慣及健康狀況，為超高齡的未來做好準備。

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南山人壽表示，《2024國人生活習慣趨勢大調查》有4大發現：首先，是國人的健康資本差距大，調查歸納出5大類不良生活習慣，包含缺乏運動、久坐、吃宵夜、吃甜食、晚睡，發現具備4類以上不良生活習慣的人高達20%，又以30歲以下的年輕世代比例最高。而僅10%國人沒有任何不良生活習慣。

其次，本次調查也發現，擁有愈多不良生活習慣，BMI超標的比例也愈高，有5類不良生活習慣的人BMI超標比例達46%；完全沒有不良習慣的人，BMI超標比例僅35%，差距顯著，顯示生活習慣確實國人影響健康。

此外，即使知道體況不理想，國人依然不愛運動。47%國人每週運動時數低於1小時，遠低於WHO建議的2.5小時；臺灣人不僅運動量少，工作時數也很長，13%國人每日工作超過10小時，且25%國人下班後的自由時間不到2小時。造成愈來愈多人習慣以熬夜換取自由，17%的國人每日平均睡眠時數低於5小時，天天當夜貓族。

最後，受訪者預估未來每人所需的醫療金高達328萬元，但國人實際上平均只準備了218萬元，存在約110萬元的缺口；面對高額的醫療費用，有26%國人即使生重病也不敢休息，選擇邊治療邊工作。

南山人壽也發現，國人的醫療保險規劃準備也不足，14%國人完全沒有規劃醫療保險，若考慮投保，80%國人會優先選擇實支實付，其次依序為重大疾病與特定傷病、住院日額與手術醫療、癌症醫療險、長照險。

​南山人壽呼籲，生活習慣對於健康影響甚鉅，參照各界專家提供的健康解方，南山人壽提出「1不3要健康生活原則」：不要高糖飲食、心理健康要照顧、保險保障要妥善規劃，才能有餘裕地接受高品質醫療照顧。

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