京城銀前10月稅後盈餘41.48億元 EPS 3.73元

京城銀前10月稅後盈餘41.48億元、年減13.3%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕京城銀（2809） 公告2024年10月自結獲利，10月稅後獲利2.81億元、年減2.4%；累計前10月稅後獲利41.48億元、年減13.3%，EPS 3.73元。外資近２日轉賣為買，今日小幅買超578張。

京城銀今年下半年以來，受到台股震盪劇烈影響，獲利表現不如預期，10月的投資表現較9月更差，連帶影響10月的獲利表現。10月自結稅前獲利3.81億元、稅後獲利2.81億元、年減2.4%，稅後每股盈餘（EPS） 0.25元。累計2024年1至10月稅前獲利54.54億元，稅後獲利41.48億元、年減13.3%，EPS 3.73元。每股淨值48.30元。

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資產品質方面，截至10月底，逾期放款比率0.02%，逾期放款覆蓋率5,853.12%，全體放款覆蓋率1.30%。

京城銀指出，Fed雖於9月啟動降息，但美國消費支出、就業以及通膨等數據仍高於預期，也使得市場對於後續降息的速度與幅度看法產生分歧。美國、歐洲等主要經濟體，仍將面臨通膨、利率政策以及地緣政治等挑戰。在此狀況下，該行將依據全球基本面的數據變化，適時調整資產組合。

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